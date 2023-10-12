«Делишь пианино»: актер Охлобыстин высказался о брачном договоре

Актер и режиссер Иван Охлобыстин рассказал о своем отношении к брачному договору между супругами. Звезда раскритиковал подобную практику. Об этом сообщает aif.ru.

Знаменитость провел творческую встречу в Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова. Журналисты смогли пообщаться с актером, но задавали ему вопросы не только о творчестве, но и о семье. Дело в том, что Иван является отцом шестерых детей и счастливо живет в браке с супругой Оксаной Арбузовой. Они с актрисой вместе почти 30 лет.

Звезда высказался на тему заключения брачного договора.

«Мы с 1991 года живем по законам экономической целесообразности. Эти законы бросили тень и на искусство, и на культуру, и на человеческие взаимоотношения», – поделился мнением Иван.

Артист отметил, что раньше никто и не думал о том, чтобы подписывать подобные бумаги.

«В этом есть что-то неприличное: ты еще не женился, но уже делишь пианино», – добавил актер.

Ранее Иван Охлобыстин рассказал о мистике перед смертью Олега Янковского.