«Все идут в бан»: молодая жена 65-летнего Ширвиндта ответила на критику брака с телеведущим

Молодая жена телеведущего Михаила Ширвиндта начала блокировать фанатов в социальных сетях. В «черный список» Анастасии попадают люди, которые критикуют ее брак за 32-летнюю разницу в возрасте супругов.

Возлюбленная 65-летнего Ширвиндта призналась, что не может терпеть, когда ей пишут негативные комментарии. Вместо того, чтобы игнорировать хейт, она предпочитает бороться с недоброжелателями. Она отметила, что «следует своей правде» и не слушает мнение тех, кто не важен в ее жизни.

«Миновали дни, когда я была people pleaser'ом и позволяла ярлыкам меня ранить. От людей, причиняющих пользу, до эгрегоров в лице общества/религии/государства/традиции — все идут в бан. Надо жить свою жизнь, а не жизнь других», - заявила Анастасия.

В подтверждение своих слов женщина опубликовала скриншот переписки с фанатом. Ей написали, что на фото с мужем они похожи на отца и дочь, и поклонник сразу же попал в «черный список».

Отметим, что жене Михаила Ширвиндта 33 года. Она признавалась, что первое время ей было тяжело из-за разницы в возрасте, тем более, что ее мать была против этого брака. Но справиться со всеми проблемами она смогла при помощи психотерапии.

Ранее жена Михаила Ширвиндта пожаловалась на поведение родственников.