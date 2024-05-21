«Больно видеть»: жена Ширвиндта пожаловалась на поведение близких

Жена телеведущего Михаила Ширвиндта рассказала, что ее близкие «сорвались с цепи». Анастасия пожаловалась в соцсетях на то, что ежедневно оказывается между двух огней.

Избранница знаменитости опубликовала в личном микроблоге откровенный пост и поделилась переживаниями. Ширвиндт рассказала, что весь последний месяц находится в шоке от людей, а особенно от родственников.

«Ближнее и дальнее окружение буквально сорвалось с цепи. Реально невыносимо больше наблюдать и иметь дело с чертой, которую у нас, представителей «великой души», не вытравить и каленым железом. Этим... «вы как хотите, а я прав», – пожаловалась Анастасия.

Она отметила, что каждый день пытается донести до близких мысль о том, что убеждения не могут быть важнее человеческих отношений. Жена ведущего призналась, что ей «больно видеть» подобное поведение близких, которые пытаются доказать свою «правду». Они не хотят идти на компромисс. Поэтому Анастасия приняла решение больше не вмешиваться в споры, из-за которых ей становится тревожно.

Напомним, что журналистка вышла замуж за звезду телевидения в 2019 году. Разница в возрасте у супругов составляет 32 года, но это их никак не смущает. Интересно, что свадьбу влюбленные сыграли в обычных нарядах, а невеста была не в платье, а в комбинезоне. Она назвала свадебные костюмы навязанным стереотипом. В 2010 году в их семье появился сын, который получил имя Михаил.

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