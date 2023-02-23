17:44, 23 февраля 2023
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«Все и так всё понимают»: Валерия рассказала, что думает об убежавших за рубеж коллегах
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@HEATshowbiz»
Певица Валерия решила высказаться относительно своих коллег, покинувших территорию России.
«Мне кажется, что муссировать – тему нехорошо, – рассказала народная артистка выступая на патриотическом митинге для «Настоящих мужчин», - все и так всё прекрасно понимает, пусть каждый делает свои выводы.
С точки зрения певицы, сама повестка не должна проникать в СМИ, равно как и иметь широкую огласку.
«В конце концов, – считает супруга Пригожина, – у каждого есть выбор: уезжать ему или нет».
Ранее мы писали о том, что невестка Валерии заболела неизвестной болезнью и обратилась за помощью к специалисту.