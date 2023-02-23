«Все и так всё понимают»: Валерия рассказала, что думает об убежавших за рубеж коллегах

Певица Валерия решила высказаться относительно своих коллег, покинувших территорию России.

«Мне кажется, что муссировать – тему нехорошо, – рассказала народная артистка выступая на патриотическом митинге для «Настоящих мужчин», - все и так всё прекрасно понимает, пусть каждый делает свои выводы.

С точки зрения певицы, сама повестка не должна проникать в СМИ, равно как и иметь широкую огласку.

«В конце концов, – считает супруга Пригожина, – у каждого есть выбор: уезжать ему или нет».

Ранее мы писали о том, что невестка Валерии заболела неизвестной болезнью и обратилась за помощью к специалисту.