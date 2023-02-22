Страдающая от неизвестной болезни невестка Валерии обратилась за помощью к специалисту

Сын певицы Валерии счастлив в браке с 25-летней красавицей Лианой. Арсений Шульгин редко рассказывает о личной жизни в соцсетях, а вот его жена с радостью делится всеми подробностями. Недавно она испугала поклонников тревожным заявлением о здоровье, а на днях призналась, что уже обратилась к специалисту.

Напомним, что у молодых супругов есть маленькая дочь Селин. Но звездный наследник мечтает еще об одном ребенке. Лиана тоже готова к этому, но хочет разобраться со своим здоровьем. Она жаловалась на давление, постоянную головную боль и отеки.

В личном микроблоге девушка признавалась, что даже врачи не знают, как ей помочь. Поэтому она решила проконсультироваться с нутрициологом. Лиана хочет изменить свой режим питания и надеется, что это поможет.

«У кого-нибудь был опыт работы с нутрициологом? Если нет, хотели бы? Просто интересно. Всегда слышу противоречивые отзывы», - обратилась Лиана за советом к подписчикам.

Поклонники обратили внимание, что, несмотря на жалобы на проблемы со здоровьем, Лиана выглядит очень эффектно. Но некоторые все же написали, что модель слишком сильно похудела.

Ранее мы писали о том, как продюсер Иосиф Пригожин рассказал подробности жизни с Валерией. «Не мог дышать», – говорит мужчина.