«Все говорят только о себе»: Юлия Меньшова призналась, что не может поддержать собственную дочь

Юлия Меньшова призналась, что не умеет сопереживать людям, даже если ей жалуется собственная дочь. Об этом актриса рассказала в YouTube-шоу «Чужие письма».

Знаменитой телеведущей тяжело проявлять сочувствие. Вместо того, чтобы просто пожалеть человека, она сразу предлагает ему решение проблемы.

«Мне подруга рассказывает о какой-то ситуации, а я сразу начинаю раскладывать ее по полочкам, предлагать варианты действий. А она мне говорит: «Не надо ничего предлагать. У меня нет сил сейчас действовать». А я думаю, а что мне тогда делать? Как реагировать?» – поделилась Меньшова.

Юлия считает данную черту характера своим недостатком. Актриса отмечает, что не может выразить сожаление, даже когда к ней обращаются ее дети.

«Каждый день дочка приходит и говорит «мне страшно» или «мне грустно». Надо бы сказать: «Да, так бывает в жизни. И мне страшно бывает. И мне бывает грустно». Но я рвусь преодолевать ситуацию и спрашиваю: «Почему страшно? Не надо бояться!» – рассказывает телеведущая.

Меньшова подчеркнула, что уже борется с этой проблемой. Она учится эмоционально поддерживать близких людей.

Актриса добавила, что зачастую боится говорить о собственных переживаниях, поскольку в этом случае помогать придется уже ей.

«Боюсь своих детей перегрузить. Они говорят: «Мне страшно». А я думаю: ну вот, еще я сверху нахлобучу. Мол, ты даже не представляешь, что творится в моей жизни! Все люди говорят только о себе, доченька. Твои проблемы – не проблемы, детка», – заключила она.

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