Диагноз подтвердился: жена госпитализированного Николая Носкова рассказала о его состоянии

Певца Николая Носкова экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. Его жена Марина Носкова сообщила, что предварительный диагноз, к сожалению, подтвердился.

При этом она отметила, что болезнь протекает бессимптомно.

«Он неплохо себя чувствует. Температура и давление в норме, сатурация 98. Есть небольшая слабость. А в целом, всё в порядке, ничего страшного нет. Не надо паниковать», - сказала супруга Носкова в беседе с aif.ru.

Она призналась, что и сама чувствует себя неважно, так как вместе с мужем подхватила какой-то вирус.

«Обычное ОРВИ. Анализы показывают, что есть воспаление. Лечить надо, потому что всегда есть угроза тромбообразования», - добавила Марина, подчеркнув, что Носков находится в хорошем месте, где работают замечательные врачи.

Кроме того, Марина Носкова подчеркнула, что все запланированные концерты Николая состоятся.

Осенью 2023 года музыкант вынужден был отменить свой тур по российским городам из-за ухудшения самочувствия. В 2017 году у Носкова случился инсульт. При этом он продолжает выступать на сцене, а перед зрителями поет в инвалидном кресле.

Ранее стало известно, что 68-летний Носков почувствовал себя плохо 3 мая. У него поднялась температура, появились боли в груди и сильнейший кашель. Музыкант сообщил, что проблемы со здоровьем появились после возвращения из санатория.