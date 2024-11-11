«Все говорили, что эти отношения обречены»: Тина Канделаки удивила признанием о молодом муже

Телеведущая Тина Канделаки высказалась о своей личной жизни в преддверии премьеры сериала «Макрон» на ТНТ. В своем Telegram-канале журналистка порассуждала о браке с мужем, который моложе нее на 12 лет.

11 ноября в эфире ТНТ состоится премьера сериала «Макрон». В центре сюжета история 23-летнего молодого человека, решившего познакомить своих родителей с девушкой, которая старше него на 20 лет. Тина Канделаки, муж которой также значительно младшее нее, решила высказаться об отношениях с ним.

Телеведущая уже почти 10 лет состоит в браке с бизнесменом Василием Боровко, который младше нее на 12 лет. Многие не верили в этот союз и все эти годы Тину Канделаки продолжают «разводить» с супругом. Знаменитость вышла на связь в личном блоге и рассказала об отношениях с мужем, ответив хейтерам.

«Как вы знаете, я замужем уже практически 10 лет. <…> Мы настолько давно вместе, что все друзья, которые были свидетелями нашего знакомства и впоследствии брака, уже развелись. <…> У нас с Василием разница в возрасте практически 12 лет. Когда мы познакомились, ему был 21 год, никто в эти отношения не верил, все говорили, что они обречены, что мне будет 40, 50, 60, и на каком-то витке мы расстанемся. Все, кто это говорил, развелись, а мы по-прежнему вместе», — заявила Тина Канделаки.

Также журналистка отметила, что ответить на вопрос, почему они с супругом смогли сохранить отношения, несмотря на разницу в возрасте, зрители смогут, посмотрев сериал «Макрон».

Ранее сообщалось о том, что молодая жена 64-летнего Дмитрия Диброва высказалась о разнице в возрасте с телеведущим.