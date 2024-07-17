«Не выдерживаю такого накала страстей»: молодая жена 64-летнего Диброва высказалась о разнице в возрасте с мужем

Молодая жена телеведущего Дмитрия Диброва высказалась о разнице в возрасте с 64-летним мужем. По признанию Полины, иногда она ощущает себя старше супруга и даже не поспевает за его темпом.

Некоторые пользователи Сети критикуют экс-ведущего «Кто хочет стать миллионером?» за то, что он взял в жены девушку, которая на 30 лет младше него. Негативно высказываются и о его возлюбленной, согласившейся на отношения со взрослым мужчиной. Однако, несмотря на наличие хейтеров, супруги уже много лет вместе и воспитывают общих детей.

Как оказалось, разница в возрасте Полину совершенно не волнует. Она призналась, что в Дмитрии так много жизни, что она часто за ним даже не поспевает.

«Знаете, чаще я ощущаю себя старше, чем Дима. Потому что я уверена на 100%, что не каждый мужчина сможет решиться на женщину младше его на 30 лет. Это, безусловно, должны быть особенные внутренние силы и, конечно, уверенность. <...> Я иногда устаю, говорю ему, давай посидим дома. В итоге получается, что я иногда даже не выдерживаю такого накала страстей», - отметила Диброва в интервью Екатерине Федоровой на YouTube.

По словам Полины, телеведущий гордится ею, и она старается всегда соответствовать его идеалу. Многодетная мама поддерживает себя в форме, не позволяя себе набирать лишние килограммы.

Ранее Дмитрий Дибров признался, что стал брать уроки по вокалу.