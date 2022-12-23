Все готово к приезду: стало известно, где Пугачева встретит Новый год

Алла Пугачева уже долгое время проживает в Израиле. Тем не менее судьба Примадонны отечественной эстрады по-прежнему волнует ее соотечественников. Дело в том, что совсем недавно стало известно о незаконном получении Аллы Борисовны израильского гражданства. Подобная ситуация вызвала большой скандал. После этого в Сети появились слухи о том, что артистка возвращается в Россию.

По информации источника, замок певицы в деревне Грязь стали активно подготавливать к ее приезду. Соседи Пугачевой заметили, как уборщицы тщательно протирали витражные окна. «Хрустальные люстры, огромную скульптуру рыцаря внутри, антиквариат — все нужно протереть от пыли, потому что хозяйка очень щепетильна в вопросах чистоты», — сообщает осведомитель.

Поговаривают, сотрудники клининга должны справиться со своей задачей до 30 декабря. Предположительно, в этот день Алла Борисовна прилетит в РФ, чтобы встретить здесь Новый год.

Ранее стало известно о том, что разводящийся Бойко проведет предстоящие праздники в компании Марии Порошиной. К слову, актерам уже давно приписывали роман. Подробности читайте в этой статье.