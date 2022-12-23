Все готово к приезду: стало известно, где Пугачева встретит Новый год
«Очень щепетильна»: после скандала с израильским гражданством стала известна дата возвращения Пугачевой в РФ.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Алла Пугачева уже долгое время проживает в Израиле. Тем не менее судьба Примадонны отечественной эстрады по-прежнему волнует ее соотечественников. Дело в том, что совсем недавно стало известно о незаконном получении Аллы Борисовны израильского гражданства. Подобная ситуация вызвала большой скандал. После этого в Сети появились слухи о том, что артистка возвращается в Россию.
По информации источника, замок певицы в деревне Грязь стали активно подготавливать к ее приезду. Соседи Пугачевой заметили, как уборщицы тщательно протирали витражные окна. «Хрустальные люстры, огромную скульптуру рыцаря внутри, антиквариат — все нужно протереть от пыли, потому что хозяйка очень щепетильна в вопросах чистоты», — сообщает осведомитель.
Поговаривают, сотрудники клининга должны справиться со своей задачей до 30 декабря. Предположительно, в этот день Алла Борисовна прилетит в РФ, чтобы встретить здесь Новый год.
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