От жены к Марии: стало известно о совместных планах разводящегося Бойко и Порошиной

Совсем недавно Ярослав Бойко объявил о разводе с танцовщицей Рамуной Ходоркайте. Вместе пара прожила в браке больше 23 лет, но любовь, увы, не удалось спасти. По словам актера, их отношения охладели, поэтому было принято решение о расторжении брака. Тем не менее не все поверили словам мужчины. Многие посчитали, что развал семьи произошел из-за Марии Порошиной, с которой Бойко всегда приписывали роман. Как выяснилось, новогодние праздники разведенный актер и Мария проведут вместе.

По информации источника, уже 1 января артисты появятся на театральной сцене со спектаклем «Снежный вальс», а затем отправятся в гастрольный тур по стране с этой постановкой. «Порошина и Бойко встретятся, поздравят друг друга с Новым годом и новым счастьем, а затем пойдут работать», — цитирует «7 дней» осведомителя.

Ранее Леонид Агутин впервые прокомментировал слухи о разводе с Анжеликой Варум. Мужчина написал в своей социальной сети гневный пост, в котором обратился ко всем сотрудникам СМИ. Подробности читайте в этой статье.