«Все готово, и мое платье в том числе»: Волочкова поставила точку в слухах про отмену свадьбы дочери

Балерина Анастасия Волочкова возмущена слухами об отмене свадьбы ее дочери Ариадны. Танцовщица опровергла данную информацию и заявила, что торжество состоится - жених с невестой уже направились в Санкт-Петербург.

Подробности узнал сайт Woman.ru.

«Я не знаю, что там пишут, а про то, что отменила свадьбу — это все провокация. Выгодно только тем, кто от зависти не хочет, чтобы эта свадьба состоялась», - поделилась балерина. Торжество пройдет в особняке Мясникова, уже все готово, говорит Волочкова. Ей обрывают телефон с просьбой прокомментировать информацию о свадьбе.

«Нет, не отменила, наоборот, все уже готово, и мое платье в том числе, его сшила Аника Керимова», - делится подробностями балерина.

Волочкова приедет в Петербург на один день – после мероприятия тем же вечером вернется в Москву, где состоится ее спектакль «Одержимость».

«Так что хочу сказать всем: не ведитесь на провокации, это безумие! Свадьба будет», - добавила звезда.

Ранее Волочкова делилась, что переживает, поменяет ли дочь фамилию после замужества. Фамилия жениха балерине неизвестна.