Анастасия Волочкова переживает, что дочь откажется от ее фамилии после свадьбы

Балерина Анастасия Волочкова активно готовится к свадьбе единственной дочери Ариадны. 19-летняя девушка выходит замуж за молодого человека из небогатой семьи. Однако не это беспокоит звездную маму, а то, что невеста может отказаться от знаменитой фамилии.

Танцовщица призналась, что ей все равно, сколько денег у жениха ее дочери. По ее словам, ее родители тоже были бедными людьми, но при это порядочными. Больше Анастасию волнует то, что Ариадна не будет Волочковой после того, как поменяет документы. Однако пока неизвестно, какой будет новая фамилия.

«Вы меня что-то спрашиваете, а у меня сейчас главный вопрос: поменяет ли дочь фамилию моего отца? Вот о чем речь. Я сама не знаю фамилию жениха. Отвечаю! В Грибоедовском ЗАГСе узнаем…» — поделилась Волочкова с сайтом StarHit.

Свадьба дочери балерины состоится 26 апреля. А пока, по словам Анастасии, журналисты донимают ее звонками, выведывая детали. Ее это напрягает, так как у нее много работы, и ей не хочется отвлекаться на комментарии по свадьбе, которая даже не ее собственная.

Ранее Анастасия Волочкова ответила наркологу на обвинения в алкоголизме.