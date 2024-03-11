«Все готова отдать, лишь бы увидеть детей»: арестованная Блиновская вспоминает о наследниках со слезами на глазах

Члены общественной наблюдательной комиссии Москвы посетили следственный изолятор, в котором содержится королева марафонов Елена Блиновская. Председатель комиссии Георгий Волков рассказал в беседе с Газетой.Ru, что у блогерши наворачиваются слезы, когда она вспоминает о детях.

По словам правозащитника, Блиновская надеется, что ей как матери несовершеннолетних детей все-таки в скором времени изменят меру пресечения. Прежде Елена находилась под домашним арестом, но из-за многочисленных нарушений оказалась за решеткой.

«Ее состояние психологическое достаточно стабильно, но, когда она вспоминает о детях, на ее глазах появляются слезы. Она говорит, что все готова отдать, лишь бы дали увидеть ее несовершеннолетних детей», — отметил Волчков.

Также правозащитник заявил, что тоже надеется на изменение меры пресечения в отношении блогерши. По словам председателя комиссии, она не совершала никаких насильственных действий, чтобы сидеть в СИЗО.

Ранее адвокат Ильдар Мухаметзянов заявил в беседе с сайтом «Страсти», что Блиновская не отсрочит наказание за счет детей. Суд не даст женщине дождаться, когда ее последнему ребенку исполнится 14 лет.