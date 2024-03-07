«Отсрочку наказания суд применять не будет»: адвокат заявил, что многодетная Блиновская сразу окажется в тюрьме

Королева марафонов Елена Блиновская, ныне арестованная по делу о неуплате налогов почти на миллиард рублей, является многодетной матерью. У блогера есть четверо детей. Некоторым из ее наследников меньше 14 лет. Как данное обстоятельство может отразиться на финальном приговоре суда, если он окажется не в пользу знаменитости? Об этом сайт «Страсти» расспросил адвоката Ильдара Мухаметзянова.

По словам эксперта, согласно статье 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного является смягчающим обстоятельством. И согласно статье 82 УК РФ суд может применить отсрочку отбывания наказания до момента наступления 14-летнего возраста ребенка. Однако в случае Блиновской данное обстоятельство может не подействовать.