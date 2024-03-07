«Отсрочку наказания суд применять не будет»: адвокат заявил, что многодетная Блиновская сразу окажется в тюрьме
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Королева марафонов Елена Блиновская, ныне арестованная по делу о неуплате налогов почти на миллиард рублей, является многодетной матерью. У блогера есть четверо детей. Некоторым из ее наследников меньше 14 лет. Как данное обстоятельство может отразиться на финальном приговоре суда, если он окажется не в пользу знаменитости? Об этом сайт «Страсти» расспросил адвоката Ильдара Мухаметзянова.
По словам эксперта, согласно статье 61 УК РФ наличие малолетних детей у виновного является смягчающим обстоятельством. И согласно статье 82 УК РФ суд может применить отсрочку отбывания наказания до момента наступления 14-летнего возраста ребенка. Однако в случае Блиновской данное обстоятельство может не подействовать.
Однако учитывая, что в отношении Блиновской расследуется несколько уголовных дел – по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств), УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) – суд, скорее всего, отсрочку наказания применять не будет, если, конечно, отталкиваться от текущих данных. Отсрочка, о которой было сказано выше, не применяется в отношении лиц, которым назначено наказание свыше 5 лет лишения свободы по тяжким преступлениям. Блиновской же может светить более 10 лет тюрьмы.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
Тем не менее, по словам адвоката, все не так однозначно, потому что в будущем суд вполне может переквалифицировать статьи и тем самым ужесточить возможное наказание или, наоборот, оправдать блогера по каким-то эпизодам. Поэтому сам факт наличия малолетних детей у подсудимой учитывается судами и влияет на итоговое решение в сторону уменьшения срока лишения свободы или другого назначенного наказания, заключил Мухаметзянов.
Ранее эксперт провокационного пиара Денис Амосов в беседе с сайтом «Страсти» назвал главную ошибку Блиновской. По его словам, предпринимательница злила народ своей популярностью.