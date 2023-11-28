Третья жена Градского рассказала, что у нее в паспорте нет штампа о разводе

Третья жена покойного артиста Александра Градского Ольга заявила, что у нее даже не стоит штамп о разводе в паспорте. Она это доказала, предъявив документ в шоу «Малахов» на «России 1».

По словам экс-супруги композитора, он даже после расставания продолжал поддерживать с ней хорошие отношения. Более того, он неоднократно хотел с ней вновь сойтись, но сама Градская была против этого. Она призналась, что лично подталкивала бывшего мужа к новому браку, так как хотела, чтобы рядом с ним была заботливая и приятная женщина, которая бы следила за его здоровьем.

«Закончилась все печально, потому что в самый сложный момент близкий человек должен рядом быть. Но ее рядом не оказалось», - заявила Ольга.

Напомним, что за несколько недель до смерти Александр Градский тайно женился на Марии Коташенко. О новом браке музыканта стала известно уже после похорон. Оказалось, что в тот момент, когда артист принял важное решение, он уже был совсем плох. Его помощница рассказала, что он даже не мог сидеть, поэтому женился лежа. После регистрации она поинтересовалась у невесты, зачем ей этот союз, и она якобы ответила, что ради денег и власти.

Ранее сиделка Александра Градского рассказала об инсульте у певца перед смертью.