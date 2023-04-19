«Все это знают»: Ольга Бузова впервые заговорила о беременности от Галустяна

Поющая телеведущая Ольга Бузова прервала молчание и прокомментировала слухи о беременности от коллеги Михаила Галустяна. Напомним, что ранее в СМИ мелькали новости об «интересном положении» артистки, которая в последнее время постоянно занята на съемках с юмористом.

Исполнительница много раз признавалась, что давно мечтает стать матерью. Внимательные поклонники заметили, что фигура Ольги изменилась, на некоторых кадрах можно увидеть округлившийся животик. Звезду стали поздравлять с беременностью и гадать, кто же является отцом ребенка.

Журналисты встретили певицу на светском мероприятии и прямо спросили, беременна ли она. Но она удивилась вопросу, демонстрируя стройную фигуру в обтягивающем наряде.

«Вообще, плохое зрение у меня. У меня правда оно плохое, и все это знают, я ношу линзы, либо очки», — в шутку отметила Ольга.

Когда ей сказали, кто является предполагаемым отцом ребенка, то она рассмеялась.

«По-моему, сегодня не 1 апреля! Ну вы что? Во-первых, я даже не знаю, как это комментировать. Не хочу комментировать чушь и неправду», — резко высказалась артистка.

Пока Бузова наслаждается городской жизнью после возвращения из Африки, Галустян пытается бороться с хейтерами. Недавно артист оказался в центре скандала. Он получил армянское гражданство. Михаилу пришлось объясняться за это. Ранее мы писали об этой истории.