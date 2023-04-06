Михаил Галустян получил армянское гражданство, но построил дом в Сочи

Армянское гражданство и дом в Сочи: виртуальная экскурсия по новому дому Михаила Галустяна.

Знаменитый комик родился и вырос в Сочи. Однако его родители – Сусанна Ардашовна и Сергей Ншанович – были кровными армянами. И своей исторической родиной артист считает именно Армению.

Отсюда и настойчивое стремление обрести гражданство этой республики. Сейчас оно, наконец, получено, но Галустян, дабы избежать любых кривотолков, заявляет: из России – ни ногой.

И обустраивает свой новый дом в Сочи. Издание Woman.ru предлагает нечто вроде виртуальной экскурсии по сочинскому жилищу Михаила Галустяна.

Дизайнеры сумели объединить сразу несколько стилей. Например, массивный стол в гостиной воссоздает американскую нео-классику, кухонные столешницы и люстра в виде старинного веретена, отсылают к популярному стилю прованс.

Мебель из искусственного ротанга и деревянные шезлонги у бассейна прекрасно дополняют интерьер участка. На заднем дворе разместился гостевой домик со отдельным бассейном, баней и открытой летней кухней.

Есть также изящная беседка, барбекю и рекреационная зона, рассчитанная на изрядное число гостей. Свое уютное и функциональное жилище хозяин любовно называет «фазендой».