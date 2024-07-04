«Все это время я пролежал»: Кирилл Сафонов впервые раскрыл тяжелую болезнь

Актер Кирилл Сафонов впервые рассказал о болезни, из-за которой пропустил собственный день рождения. Муж певиц Саши Савельевой в особенный день пролежал в постели и даже не мог открыть сообщения с поздравлениями. В интервью на YouTube-канале Sheinkin40 звезда признался, что у него было воспаление легких.

Знаменитый артист дал первое интервью после переезда в Израиль и рассказал о своей жизни. Вокруг Сафонова ходит множество слухов, особенно, что касается его отношений с женой. Но звезда уверяет, что у них все в порядке. Они не стали отдаляться даже несмотря на то, что певица живет буквально на две страны и часто бывает в России.

«Придумывают так, что ты иногда думаешь, Боже, ребята, надо сценарий вам написать», — признался он.

Кирилл призвал поклонников верить только той информации, которой он делится сам. Так, он признался, что в свой день рождения тяжело заболел. 51-летний именинник лечился от пневмонии и чувствовал себя так плохо, что даже не мог взять в руки телефон.

«Так получилось, что я подхватил воспаление легких. Все это время я пролежал... Не было сил даже открывать сообщения. Но я благодарю всех, кто меня поздравил, постараюсь ответить позже», – поделился актер.

Ранее мы писали о том, что модель Виктория Боня обвинила миллионера Алекса Смерфита в неуплате алиментов. Звезда реалити-шоу активно ведет соцсети и рассказывает о своей жизни. В прошлом она была с богатым мужчиной, от которого родила дочь.