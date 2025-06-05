«Все это пугает»: как смерть отца повлияла на судьбу актера Насонова

Актер Юрий Насонов рассказал, как гибель отца в автокатастрофе повлияла на его жизнь. Он потерял родителя, когда ему было всего три года. Звезда фильма «Майор Гром: Чумной доктор», сериалов «Золотое дно» и «Столыпин» дал интервью журналу «Атмосфера».

По словам знаменитости, он не может вспомнить те моменты, когда отец был еще жив. О нем ему напоминают только фотографии. Несмотря на потерю родного человека, у мальчика не было недостатка в воспитании. Его мать вышла замуж, так у Юрия появился отчим Стас, а потом младший брат.

«Горжусь, что нам со Стасом удалось настолько гармонично выстроить отношения», — рассказал актер.

Насонов признался, что не садится за руль. Но он опровергает то, что это связано с гибелью отца в автокатастрофе.

«Нет, и даже не тянет. Уверен, что если сяду за руль, то буду водить хорошо, но пока меня все это пугает. Это же громадная ответственность», – поделился звезда.

Родственники артиста видят в нем черты отца. По его словам, у него похожие движения и жесты.

«Он был шутником, таким драйвовым парнем, душой компании. И я чувствую эти проявления в себе», – цитирует Юрия WomanHit.ru.

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