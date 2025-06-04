Дочь Кокшенова начала общаться с внебрачной сестрой только после смерти отца

Алевтина Вокрош, младшая дочь легендарного актера Михаила Кокшенова, рассказала, что после его ухода познакомилась с его внебрачной дочерью Алисой и теперь поддерживает с ней теплые отношения. Об этом сообщает Kp.ru.

Наследница артиста призналась, что недавно поздравляла Алису с днем рождения и искренне восхищается ею.

«Она удивительный человек, очень любит животных, сейчас работает в приюте для собак и всячески пытается спасти каждую. Мне она очень нравится», — высказалась женщина.

При этом с другой сводной сестрой — Марией (дочерью Кокшенова от первого брака) — Алевтина не общается. По ее словам, они «не нашли общего языка» и виделись лишь на похоронах отца.

Напомним, что Алевтина родилась во втором браке актера со стюардессой Ниной, но их отношения быстро распались. Девочка до 10 лет жила с бабушкой и дедушкой, так как мать часто была в разъездах, а с отцом она познакомилась только в 11–12 лет.

Алиса (до 48 лет носившая фамилию Лариса Юрьева) узнала о своем происхождении лишь в зрелом возрасте. После смерти актера она сделала ДНК-тест, который подтвердил родство. Сейчас ей 59 лет.

Женщина рассказывала, что в юности общалась с Кокшеновым, но прервала контакты по просьбе отчима, когда ей было 18. Теперь, спустя годы, судьба вновь свела ее с семьей отца — пусть и после его ухода.

Ранее мы писали о том, что друг Александра Ширвиндта опроверг наличие у актера внебрачного сына.