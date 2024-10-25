«Все это неприятно»: Гулькина заявила, что не понимает поведения уехавших из РФ артистов

Солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина поделилась мнением об артистках, которые уехали из РФ после начала СВО. Ее слова приводит aif.ru.

Как призналась исполнительница, после начала спецоперации у нее и мысли не было покидать родную страну. Также в ходе общения со СМИ артистка прокомментировала эмиграцию Аллы Пугачевой и ее мужа.

«Для меня это стало неожиданностью. Тоже не понимала, как она может вот так уехать и бросить все. При том, что страна ее, можно сказать, боготворила и на руках носила: „Королева! Примадонна!“. Постоянно всем давали понять, что у нас в России только одна певица, а все остальные посредственность», — поделилась Гулькина.

При этом певица уточнила, что ей не нравится не сам отъезд Примадонны, а ее антироссийская позиция.

«С ее стороны начались какие-то жуткие разборки, пинания: вы такие, вы сякие, вы — стадо. Все это неприятно. Считаю, что это перебор», — заявила знаменитость.

Она добавила, что всем эмигрировавшим артистам не стоит «кричать гадости» в сторону России.

Ранее Наталия Гулькина раскрыла тайны российского шоу-бизнеса.