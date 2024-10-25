«Везде блат»: Гулькина раскрыла тайны российского шоу-бизнеса

Певица Наталия Гулькина рассказала правду о российском шоу-бизнесе. Уже долгое время ходят слухи, что раньше все на эстраде решала Алла Пугачева – кого «убрать», а кому помочь. И солистка «Миража» это подтвердила. По ее словам, Примадонна «перекрывала кислород» всем конкурентам.

Гулькина отметила, что влияние Пугачевой в шоу-бизнесе уже ни для кого не секрет. Она отметила, что сама в число «жертв» не попала, ведь у нее и без того был сложный путь к славе.

«Но при этом никогда не понимала, почему меня не зовут на ту или иную программу или для участия в больших концертах. Сейчас делаю вывод — потому что я не состояла ни в чьей свите и ни в каком агентстве. Все же очевидно. Простите, но везде блат», - рассказала Наталия в интервью aif.ru.

Однажды певица даже стала второй по популярности звездой в СССР. Но долго в рейтинге не продержалась. Гулькина предполагает, что за определенные места нужно было давать «откаты», а она этого не делала.

Также артистка призналась, что никогда не была подругами с Пугачевой. Для нее Примадонна казалась «сложно воспринимаемым человеком».

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