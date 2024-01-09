«Все это, как всегда, ради хайпа»: Канделаки отреагировала на скандальное видео блогера Косенко с младенцем

Телеведущая Тина Канделаки осудила блогера Сергея Косенко, бросившего двухмесячного сына в сугроб ради контента. Скандальный ролик довольно быстро распространился по социальным сетям, и теперь у популярного отца могут быть проблемы.

По мнению Канделаки, видео было снято Косенко ради хайпа. Сначала он пытался оправдаться перед аудиторией, что подкидывал не ребенка, а куклу, затем утверждал, что от подобного умереть невозможно, а закончилось все удалением публикации из общего доступа. Сама телеведущая крайне возмущена всей это ситуацией. Она убеждена, что родителей с неадекватным поведением в принципе хватает в мире, но именно блогеры транслируют это на большую аудиторию.

«Все это, как всегда, ради хайпа. Я категорически возмущена и этой ситуацией, и множеством других, подобных. <…> Неадекватных родителей полно и в интернете, и в реальности, но, как я всегда говорила, блогер/лидер мнения/человек с большим количеством подписчиков имеет колоссальную ответственность», - подчеркнула Тина.

К слову, осудила блогера и телеведущая Лера Кудрявцева. Она отметила, что обычно предпочитает не комментировать выходки «инфоцыган», но в этот раз не смогла промолчать.