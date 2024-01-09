«Его самого бы кинуть с Эвереста»: Кудрявцева осудила бросившего младенца в сугроб блогера Косенко

Телеведущая Лера Кудрявцева публично осудила блогера-миллионника Сергея Косенко, бросившего младенца в сугроб. Недавно ставший папой мужчина ради хайпа искупал двухмесячного сына в снегу.

В личном Telegram-канале артистка отметила, что обычно предпочитает проходить мимо выходок различных «инфоцыган», однако промолчать по поводу поступка Косенко она не смогла. Дело в том, что Леру крайне задевает тема детей и плохого с ними обращения. Напомним, что в блоге Сергей опубликовал видео, в котором подкинул малыша вверх на улице, после чего не стал его ловить, и ребенок полностью погрузился в сугроб.

«Когда касается детей, меня клинит. И защищать его могут только те, у кого детей нет. Просто дичь. Его самого бы кинуть с Эвереста. Козел», - поделилась своим мнением Кудрявцева.

К слову, поступок Косенко возмутил не только Леру, но и многих его поклонников. Ролик уже разлетелся по социальным сетям и пабликам, и теперь пользователи требуют проверить семью блогера.

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