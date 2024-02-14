«Все это испытала на своей шкуре»: озвучено имя ведущей «Новой Фабрики звезд»

33-летняя Регина Тодоренко стала ведущей «Новой Фабрики звезд». Об этом сообщает The Voice.

Телеканал ТНТ объявил о старте съемок «Новой Фабрики звезд». Не так давно стали известны имена наставников. Ими оказались Сергей Жуков и Сергей Шнуров. 14 февраля была рассекречена ведущая передачи.

По словам Регины, стать ведущей данного шоу — ее мечта. Вот почему она с радостью приняла приглашение от канала ТНТ. Знаменитость отметила, что хорошо понимает чувства участников. Дело в том, что в далеком прошлом она была на их месте.

«Это важное событие. Я очень хорошо понимаю и чувствую всех этих ребят, талантливых, жаждущих приходить, показывать свое творчество и побеждать, потому что я все это испытала на своей шкуре», — высказалась Тодоренко.

По словам певицы, чтобы стать финалисткой «Фабрики звезд» в 2007 году, ей помогла хитрость. Регина много улыбалась продюсерам и делала все, чтобы ее заметили.

Ранее Влад Топалов рассказал о знакомстве с Региной Тодоренко. Подробности смотрите в этой статье.