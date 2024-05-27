«Все это — часть гибридной войны против РФ»: раскрыта причина выдачи гражданства Молдавии участникам «Би-2»

Депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя прокомментировал стремительное получение гражданства республики участниками российской рок-группы «Би-2». Он выразил уверенность, что такое решение президент Майя Санду приняла, чтобы позлить Москву.

Как пояснил парламентарий, обладателями молдавских паспортов стали восемь членов коллектива несмотря на то, что никто из них не знает государственный язык. При этом не все постоянные жители страны могут так быстро оформить гражданство.

«Все это — часть гибридной войны против России, в которой Молдавия выполняет строго отведенную ей роль. Российских дипломатов высылают, журналистов не пускают, граждан Молдавии, которые посетили Россию, держат часами в аэропорту. А вот иноагентов принимают с почестями», - сказал Цырдя в беседе с Газетой.Ru.

Ранее стало известно, что участники рок-группы «Би-2» после скандального задержания в Таиланде обратились к властям Молдавии с просьбой предоставить им гражданство. Президент Майя Санду 27 мая подписала указ, в котором удовлетворила запрос российских музыкантов.