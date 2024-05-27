Участники группы «Би-2» стали гражданами Молдавии

Участники рок-группы «Би-2» после скандального задержания в Таиланде обратились к властям Молдавии с просьбой предоставить им гражданство. Президент республики Майя Санду 27 мая подписала указ, в котором удовлетворила запрос российских музыкантов.

Как сообщает РИА Новости, паспорта получат несколько участников «Би-2», а также их семьи. При этом имена новых граждан Молдавии не раскрываются.

Лидеры коллектива имеют гражданство Израиля и Австралии. Неизвестно, подавали ли они запрос в Кишинев.

В апреле коллектив покинул гитарист Андрей Звонков, он работал с группой с 2006 года.

Ранее Санду заявила, что закон страны позволяет предоставлять гражданство лицам, не имеющим молдавских корней. Она также выразила уверенность, что выдача молдавского паспорта «ценным и талантливым» людям может пойти на пользу республике.