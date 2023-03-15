«Все это было про меня»: Дима Билан оригинально почтил память покойного Юрия Шатунова

Поп исполнитель Дима Билан выложил в свои социальные сети видео, на котором исполняет легендарный хит Юрия Шатунова «Белые розы».

«Эта песня посвящается моему другу, - заявил со сцены артист, - почти на каждом своём концерте Юра говорил много приятных слов в мой адрес».

По словам Билана, он не мог поверить, что Шатунов правда говорит о нем на своих выступлениях.

«Невероятно, что все это было про меня! Сейчас я исполнил твои «Белые розы», и понял, что композиция эта отзывается в каждом благодаря тебе. Спасибо тебе, Юра, за наследие! Помним и любим! Я никогда не забуду твою поддержку, наши многочасовые звонки по ночам и разговоры. Ты настоящий друг! Весной обязательно навещу тебя и скажу то, что не успел сказать», — подписал Дима Билан выложенную публикацию.

Ранее мы писали о том, что продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин предложил раздать все деньги Юрия Шатунова его поклонникам.