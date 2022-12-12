Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин собирается раздать все деньги Юрия Шатунова народу

Проигравший в очередной раз суд за права на песни «Ласкового мая» Андрей Разин никак не может отпустить ситуацию. Он выступил с новым заявлением, которое шокировало публику. Продюсер музыкального коллектива поставил ультиматум жене покойного Юрия Шатунова Светлане – либо она подписывает нужный ему договор, либо все деньги ее супруга уйдут в народ.

Разин сказал, что он с правообладателями хотят подписать с женщиной договор, по которому она и вся семья Шатунова будут получать пожизненно деньги от его творчества. При этом он заверил, что сюда войдут и сборы от фильма «Ласковый май 2», в котором будет показана вся судьба Юрия в полном объеме.

Если же Светлана откажется от предложения, Андрей Разин раздаст все гонорары умершего певца народу. Правда, пока он не рассказал, как именно он собирается это сделать.

Продюсер группы в подробностях рассказал, о каких суммах идет речь. «В 1992 году Юра Шатунов получил 10 млн долларов. Эти деньги Юра получил и купил на них недвижимость заграницей. И этот вопрос при жизни он не оспаривал. В 2013 году для художественного фильма «Ласковый май» понадобилась передача всех его прав пожизненно и после его смерти. Он согласился. Подписал контракт и получил 305 тысяч долларов от компании, которая снимает этот художественный фильм», - сказал Разин.

По словам продюсера, Шатунов лично подписал соглашение с американцами и передал им права на творчество. Сам Андрей выступал только посредником между двумя сторонами. Контракт был продан американской компании, которая занимается съемками фильма уже много лет. И им не нужно на это разрешение российского суда.

При этом Разин подчеркнул, что является гражданином России, поэтому ему важно заполучить права на песни через российский суд, и в этом деле он пойдет до конца. А те решения, что были вынесены ранее ставропольским и пятигорским судами он назвал «бумажками для туалета».

Ранее стало известно, что 94-летняя мать основателя «Ласкового мая» Сергея Кузнецова обвинила его супругу в избиении.