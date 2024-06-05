«Все эти теории — загрязнение мозга»: названа главная ошибка Нюши в браке с Сивовым

Телеведущая Ксения Бородина считает, что Нюша стала жертвой в браке с Игорем Сивовым. Знаменитость прокомментировала развод певицы в личном блоге.

Исполнительница хита «Цунами» дала интервью, в котором призналась, что согласилась на свободные отношения, будучи в браке. По словам Нюши, они с Игорем «экспериментировали», чтобы спасти семью. Ксения Бородина считает, что певица стала жертвой бизнесмена. По ее мнению, ни одна женщина не согласится на открытый брак и не станет прощать измены.

«На мой взгляд, это наглядный пример того, как можно зомбировать человека в отношениях. Изменщик так и остается изменщиком, и все эти теории о том, что человек никому не принадлежит и распоряжается своим телом как хочет — это загрязнение мозга», — считает Ксения.

Бородина призвала женщин не цепляться за мужчин-изменщиков и не корить себя за разрушенный брак. Телеведущая считает, что Нюша ошиблась, связав жизнь с Игорем.

«Потому что потом такие успешные девочки, как Нюша, сидят на интервью и говорят, что с ними было что-то не так. Все с тобой было хорошо, ты была живая, яркая интересная и главное — талантливая. Просто ты попала в лапы не к тому!» — резюмировала знаменитость.

Ранее 33-летняя Нюша оставила детей в Дубае с бывшим мужем ради возобновления карьеры. Подробности читайте в этой новости.