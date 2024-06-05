«На сегодняшний день решили так»: певица Нюша оставила детей с бывшим мужем

Певица Нюша призналась, что оставила двоих детей в Дубае с бывшим мужем Игорем Сивовым. 33-летняя артистка одна вернулась в Москву и пытается возобновить карьеру и гастрольную деятельность.

«На сегодняшний день решили так, что большую часть времени детки проводят в Дубае. Симба сейчас там учится. Если я очень соскучусь, то могу прилететь, забрать ее или малыша. Мы в открытом диалоге и слышим друг друга», — разоткровенничалась Нюша в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.

Она также добавила, что сын и дочь еще не знают, что мама с папой решили развестись и больше не будут жить вместе. Исполнительница хита «Выбирать чудо» планирует рассказать детям об изменениях в семье в игровой форме, так как они еще совсем маленькие.

«На самом деле дети первые все сканируют, видят и чувствуют, поэтому для них, скорее всего, это уже будет не новость», — выразила уверенность артистка.

Напомним, в конце мая Нюша подала на развод с мужем Игорем Сивовым после семи лет брака. Пара поженилась в 2017 году. Через год у них родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году — сын Саффрон.

Ранее Нюша рассказала, что причиной расставания стала потеря яркости в отношениях. Певица намекнула, что в браке у них с предпринимателем пропали чувства. При этом в одном из интервью артистка признавалась, что супруг изменял ей.