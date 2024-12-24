«Пора бы уже успокоиться»: экс-муж Кати Гордон ответил на ее обвинения в изменах с Седоковой

Бывший муж юриста Кати Гордон Сергей Жорин вышел на связь после того, как экс-супруга обвинила его в изменах с певицей Анной Седоковой. Он заявил, что все, сказанное адвокатом, является ложью.

Пока Седокова продолжает лежать в больнице с нервным срывом после смерти Яниса Тиммы, некоторые не упускают возможность высказаться о ее трагедии. Многие звезды отечественного шоу-бизнеса поддержали артистку, однако нашлись и те, кто не встал на ее защиту. Среди них подруга Леры Кудрявцевой. Катя Гордон намекнула, что Анна была неверна баскетболисту, и вспомнила о ее связи с ее бывшим мужем.

По словам звездного юриста, Седокова была с Жориным, пока она лежала на сохранении. А об изменах она узнала, увидев фото певицы в мужских джинах в квартире, интерьеры которой напоминали недвижимость супруга. Впрочем, эту информацию не подтвердил сам Сергей.

«С нашего расставания прошло более 12 лет и пора бы уже успокоиться. Что касается якобы моих измен с Седоковой – это ложь. Джинсы не мои, паркет и плинтус не из моей квартиры, но кого уже это интересует? Грустно, что некоторые люди используют трагедию для собственного пиара», - заявил Жорин в беседе с VOICE.

Ранее стало известно, что тело экс-мужа Анны Седоковой Яниса Тиммы «застряло» в России.