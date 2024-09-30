«Все эти мужчины кобели»: певица Алсу публично высмеяла экс-супруга Яна Абрамова за его измены

Певица Алсу, которая летом развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака, снова попыталась публично задеть бывшего мужа. Артистка опубликовала в личном блоге видео, высмеяв экс-супруга за его измены.

Алсу поделилась в соцсети роликом с актером Сергеем Светлаковым в образе учительницы Снежаны Денисовны из сатирико-юмористического скетчкома «Наша Russia». В ролике артист высказывается о мужчинах, которых изменяют своим женщинам.

«Девочки, все эти мужчины кобели, конечно, страшные. Есть только один достойный честный мужчина, который может побороться за семью и за свою любовь, и быть искренним и настоящим. Это Беляков Сергей Юрьевич», — заявил Сергей Светлаков, говоря о другом своем герое из «Наша Russia».

Шоумен пригласил зрителей в кино, чтобы посмотреть новый фильм с его участием «Беляковы в отпуске». Сергей Светлаков также отметил, что самое важное в жизни — любовь и семья.

«Просто хочется, чтобы это и с тобой когда-нибудь произошло, чтобы за тебя так боролись, и все было искренне, честно и по-настоящему. Семья — это важно, дети — это важно, любовь — это важно, и это самое важное, что может быть в этой жизни», — поделился актер.

Певица добавила к публикации подпись: «Не врет». Тем самым Алсу дала понять, что согласна со словами Сергея Светлакова, и намекнула на своего бывшего мужа, который, по слухам, ей изменял.

Напомним, в конце мая Алсу неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя, а одной из предполагаемых разлучниц назвали Анастасию Решетову. Позднее модель заверила, что ее не интересуют женатые мужчины, на что артистка лаконично ответила: «Врет».

Ранее сообщалось о том, что юрист Катя Гордон заявила, что Ян Абрамов больше года изменял Алсу.