80-летнего Юрия Антонова экстренно доставили в больницу с «Новой волны»: подробности состояния певца

Телеведущий Андрей Малахов сообщил об ухудшении состояния здоровья 80-летнего певца Юрия Антонова. По его словам, артист прилетел в Казань на «Новую волну», но сразу попал в больницу. Об этом сообщает Voice.

Малахов рассказал, что вокалист почувствовал себя плохо, поэтому ему пришлось согласиться на госпитализацию.

«Юрий Михайлович здесь, в Казани. Ему стало плохо: он в больнице. Надеемся, что завтра ему станет лучше и он выйдет на сцену», - поделился телеведущий.

Однако в пресс-службе «Новой волны» отметили, что выступление Антонова сорвалось вовсе не из-за его проблем со здоровьем. Организаторы фестиваля рассказали в беседе с ТАСС, что столкнулись с техническими проблемами, поэтому выход на сцену певца пришлось отменить.

Напомним, что Юрий Антонов уже несколько лет страдает из-за боли в ноге. Из-за недуга он стал очень редко появляться на публике. Сейчас он посещает только престижные премии и мероприятия своих друзей.

Ранее появилась информация, что Юрий Антонов не общается со своим сыном.