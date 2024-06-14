«Все есть»: уехавший из РФ Михаил Шац* высказался о живущих лучше россиянах

Уехавший из России в Израиль телеведущий и юморист Михаил Шац* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, что после начала СВО россияне стали жить лучше. Такое мнение он выразил в подкасте, опубликованном на YouTube-канале Sheinkin40.

Ведущий подкаста Антон Привольнов признался, что после отъезда многих юмористов из России, заработки комиков, оставшихся в стране, значительно выросли. Шац* согласился с этим утверждением.

«Многие отмечают, что люди, которые живут внутри [России], живут лучше. Все есть: магазины ломятся, рестораны работают, опера и балет работают, театры работают. Кино показывают. Все хорошо, люди отлично одеты», — высказался телеведущий.

Шац* также подчеркнул, что, по имеющимся у него данным, граждане РФ стали более платежеспособными.

Ранее мы писали, что Михаил Шац* планирует обжаловать статус иноагента в Европейском суде.

Также Шац* пожаловался на разлуку с младшими детьми.

*(признан иноагентом на территории РФ)