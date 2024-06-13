«Плачевный итог этих последних двух лет»: Михаил Шац* пожаловался на разлуку с детьми

Шоумен Михаил Шац*(признан иноагентом на территории РФ) пожаловался на разлуку с младшими детьми. Он признался, что в эмиграции стал редко видеться с дочерьми, и это приносит ему страдания.

Уже два года Шац* живет за границей и не возвращается в Россию. В Израиле он находится со своей старшей наследницей Соней, а вот с младшими детьми телеведущий видится редко. Реже всего ему удается связываться с самой юной дочкой. Она заканчивает школу в Англии, а большую часть времени проводит с мамой в Испании.

«Я только ее в конце месяца увижу впервые за довольно длительный срок. Не совпадали мы с ней пока часто», - рассказал Михаил* на YouTube-канале Sheinkin 40.

Артист признался, что самое худшее в его эмиграции, это как раз разлука с детьми. Ему бы хотелось видеться с ними на постоянной основе, но у него не получается. Тем более, что с их матерью Татьяной Лазаревой*(признана иноагентом на территории РФ) он находится в разводе. И расстались они довольно скандально.

«Вот это действительно такой плачевный итог этих последних двух лет», - заявил Шац*.

Ранее телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в розыск.

*(Признан иноагентом на территории РФ)