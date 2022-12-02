Все еще женаты: популярный блогер выдал тайну Ивлеевой и Элджея

В прошлом году рэпер Элджей и телеведущая Анастасия Ивлеева громко заявили о своем разводе. Экс-супруги приняли участие в фотосессии и рассказали, почему расстались. Недавно популярный блогер и исполнитель Эльдар Джарахов сделал неожиданное заявление о личной жизни знаменитостей.

Артист принял участие в YouTube-шоу «50 вопросов», где открыто пообщался на разные темы. В прошлом Джарахов снимался в авторской программе Анастасии. Там он мог задать ей вопрос в рамках рубрики «Секрет Ивлеевой». Парень поинтересовался, разведена ли она с рэпером Элджеем по документам.

Тогда телеведущая не стала раскрывать правду о браке с рэпером. Она объяснила, что не хочет публично отвечать на подобные вопросы. Многие поклонники были разочарованы ее поведением.

Эльдар считает, что Анастасия скрывает семейное положение, потому что все еще замужем за артистом! Тем более что молодые люди много времени проводят вместе. Они снимают общие видео, а на одном из концертов публично поцеловались на сцене. Фанаты уверены, что экс-супруги все еще любят друг друга.

Несмотря на слухи о воссоединении, рэп-исполнителя все чаще замечают с другой девушкой, которая очень похожа на Ивлееву. Недавно они покинули страну в бизнес-классе.