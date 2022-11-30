Рэпер Элджей покинул страну с любовницей, похожей на Ивлееву

Популярный исполнитель Элджей в прошлом году развелся с Анастасией Ивлеевой. После разрыва молодых людей часто видели вместе, а пару раз они даже публично целовались! Но рэпер, похоже, не собирается возвращать экс-супругу. На днях его заметили в аэропорту с блондинкой, которая очень похожа на его бывшую.

По данным нескольких Telegram–каналов, музыкант летел в Минск вместе со своей новой пассией, которую зовут Настя Осмоловская. Пара выбрала бизнес-класс. Инсайдеры пишут, что у знаменитости и девушки сложились далеко не дружеские отношения.

«Уже больше года эта девушка находится в команде у Элджея. Про Осмоловскую уже насобиралась целая куча не очень хорошей инфы, которую слила ее бывшая лучшая подруга после предательства со стороны этой самой Анастасии», – цитирует анонимного источника Telegram–канал «Светские хроники».