Рэпер Элджей покинул страну с любовницей, похожей на Ивлееву
Популярный исполнитель Элджей в прошлом году развелся с Анастасией Ивлеевой. После разрыва молодых людей часто видели вместе, а пару раз они даже публично целовались! Но рэпер, похоже, не собирается возвращать экс-супругу. На днях его заметили в аэропорту с блондинкой, которая очень похожа на его бывшую.
По данным нескольких Telegram–каналов, музыкант летел в Минск вместе со своей новой пассией, которую зовут Настя Осмоловская. Пара выбрала бизнес-класс. Инсайдеры пишут, что у знаменитости и девушки сложились далеко не дружеские отношения.
«Уже больше года эта девушка находится в команде у Элджея. Про Осмоловскую уже насобиралась целая куча не очень хорошей инфы, которую слила ее бывшая лучшая подруга после предательства со стороны этой самой Анастасии», – цитирует анонимного источника Telegram–канал «Светские хроники».
Telegram–канал «Светские хроники»
Подписчики часто видят блондинку в соцсетях рэпера. Они прозвали ее «копией Ивлевой» за похожую внешность и пацанский стиль. Сам музыкант никак не комментирует слухи о личной жизни, но проводит с девушкой очень много времени.
Ранее мы писали, что Ивлеева тоже оставила Элджея в прошлом. Недавно она призналась в любви состоятельному мужчине.