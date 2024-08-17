«Все еще восстанавливаюсь»: Нюша высказалась о том, как выглядит жизнь после развода

Нюша рассказала о жизни после расставания с экс-супругом Игорем Сивовым.

Исполнительница хита «Не перебивай» призналась, что не до конца смирилась с разрывом. По словам певицы, такие сложные жизненные этапы нужно правильно прорабатывать. Она подчеркнула, что необходимо адекватно воспринимать действительность и обращаться за помощью, если это необходимо. В трудные моменты всегда должны быть рядом близкие люди, которые смогут поддержать и помочь восстановиться.

«Это действительно очень непростой период, и я, наверное, частично все еще из него выхожу и восстанавливаюсь... Я очень рада, что мы с Игорем всегда старались максимально открыто обсуждать разные темы, которые не все пары поднимают между собой. Каждый из нас разбирал свои травмы, мы старались слышать друг друга», — заявила Нюша в беседе с изданием The Voice.

Также певица поделилась, что ей удалось сохранить хорошие отношения с бывшим мужем.

Нюша объявила о помолвке с предпринимателем Игорем Сивовым в 2017 году. Во время семейной жизни с разницей в два года у пары родились дочь Симба-Серафима и сын Саффрон. Затем появились слухи об изменах мужа, которые артистка отказывалась комментировать. Но в мае этого года она заявила о своем решении развестись с Игорем.

Ранее мы писали о том, что Нюша раскрыла, как будет видеться с детьми после развода.