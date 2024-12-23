Все еще верит в Деда Мороза: Юлия Савичева раскрыла, что подарит семилетней дочери на Новый год

Певица Юлия Савичева готовится к наступлению Нового года. Она уже купила подарок семилетней дочери, которая пока верит в Деда Мороза. В беседе с журналистами знаменитость раскрыла, о чем наследница попросила новогоднего волшебника.

Так, девочка написала письмо Деду Морозу и передала его родителям. В этот раз она попросила дорогой смартфон, передает словам Юлии Telegram-канал Звездач. В следующем году певица панирует рассказать дочери правду — откуда на самом деле берутся подарки, так как она подросла и уже сама начала это понимать.

«Ей уже семь лет и чувствую, что пришло время. Мы скажем, что поговорили с Дедом Морозом, обсудили. Мне кажется, еще годик и все, потому что она уже начала понимать, что надо к родителям прийти и показать эту записку», — рассказала Юлия.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова рассказала о планах на Новый год. По словам спортсменки, она хотела бы встретить праздник в семейном кругу.