«Надеюсь, что все-таки удастся»: Алина Загитова рассказала о планах на Новый год

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала о планах на Новый год. В беседе с Газета.Ru фигуристка призналась, что хотела бы встретить праздник в семейном кругу.

31 декабря в спортивном комплексе «Юбилейный» в Сенкт-Петербурге состоится один из показов новогоднего ледового шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро», в котором примет участие и Алина Загитова. Сразу после выступления фигуристка надеется успеть в Москву, чтобы вместе с семьей встретить 2025 год.

«Новый год — это семейный праздник. Поэтому надеюсь, что все-таки мне удастся приехать в Москву. Очень хочу встретить 2025 год с семьей, с родными и близкими. Уже больше четырех лет я начинаю 31 декабря с выступлений для зрителей. Да, такая традиция — радовать их. И этот год не исключение», — поделилась Алина Загитова.

В новогоднем шоу Татьяны Навки спортсменка исполнит роль Одиллии — дочери злого волшебника, которая притворяется Одеттой и в образе Черного Лебедя обольщает принца Зигфрида. Также в «Лебедином озере» сыграют Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Артур Гачинский и другие знаменитые фигуристы.

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