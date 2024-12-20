Все еще не готова к выписке: представитель Седоковой заявил, что певица по-прежнему находится в больнице
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Певица Анна Седокова пережила сильный стресс после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Исполнительнице даже потребовалась медицинская помощь. Журналисты RT связались с представителем знаменитости и узнали, где она сейчас находится.
Информация о госпитализации Анны появилась несколько дней назад. Седокова, по данным СМИ, находилась в состоянии аффекта из-за гибели бывшего супруга, которого нашли мертвым в отеле.
Сегодня журналистам удалось связаться с представителем певицы и узнать, по-прежнему ли звезда находится в больнице. Он подтвердил, что за Анной все еще наблюдают врачи и они в медицинском учреждении.
Баскетболист Янис Тимма ушел из жизни в ночь на 17 декабря. Предполагается, что спортсмен совершил суицид. Сама Седокова называла отношения с экс-супругом нездоровыми.
Ранее соседка Яниса Тиммы рассказала, что баскетболист пытался убить себя. Это произошло во время жизни в США.