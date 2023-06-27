Все еще много людей: как выглядит могила Валентина Юдашкина

Более сорока дней прошло с момента смерти известного российского модельера Валентина Юдашкина. На его могиле на Троекуровском кладбище уже не так много цветов. Сейчас там стоят ваза с розами и несколько корзин с другими цветами. Однако почтить память Валентина до сих пор приходит много людей.

Фото могилы Юдашкина сделали журналисты Teleprogramma.pro.

Рядом с Юдашкиным на кладбище лежат и другие известные люди. Среди них бывший муж Аллы Пугачевой режиссёр Александр Стефанович, актеры Борис Клюев и Борис Плотников, а также певец Юрий Шатунов.

Напомним, Валентин Юдашкин скончался 2 мая после долгой борьбы с онкологией. На похоронах модельера были актер Владимир Машков, музыканты Николай Басков и Олег Газманов, стилист Сергей Зверев и певица Алла Пугачева, которая прилетела из Израиля, чтобы проводить друга в последний путь.

Кстати, вдова модельера спустя 40-дней после смерти мужа отправилась вместе с внуками и дочерью в ОАЭ. На днях она опубликовала новый снимок с семьей в своем личном блоге. На кадре из развлекательного центра в Дубае женщина, одетая в белую рубашку и короткие шорты, выглядит отдохнувшей.

Ранее мы писали, что 64-летнюю вдову Юдашкина осудили за несоблюдение траура.