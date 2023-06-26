64-летнюю вдову Валентина Юдашкина осудили за несоблюдение траура по мужу

Не так давно в мире отечественной моды произошла потеря: не стало Валентина Юдашкина. Долгое время кутюрье боролся с раком, однако недуг оказался сильнее. После похорон мужчины все внимание публики приковано к его семейству. Известно, что дочь Валентина уехала из страны в Китай, однако от наследия отца она не отказалась: Галина Юдашкина планирует руководить империей в удаленном режиме. Как оказалось, вдова модельера также покинула территорию РФ и отправилась в ОАЭ. В личном блоге 64-летняя Марина Юдашкина поделилась снимком из поездки, и после этого на нее обрушился шквал критики.

Знаменитость надела белый костюм и улыбнулась в момент съемки. Увидев эту публикацию, пользователи Сети раскритиковали Юдашкину за отсутствие траура по мужу. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

«Постыдилась бы улыбаться так широко, только недавно с кладбища вернулась. Как-то скорби не видно. Вовремя уехала!» — высказались разгневанные подписчики.

К слову, сама Марина никак не реагировала на критику в свой адрес.

Ранее мы писали о том, что скорбящую дочь Юдашкина осудили за отказ от России после трагичной смерти отца. К слову, это произошло после того, как наследница модельера поделилась семейным видео. Что именно не понравилось подписчикам — узнаете в этой статье.