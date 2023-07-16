«Ему лучше подлечиться»: Дмитрий Маликов рассказал, что происходит со здоровьем его отца Юрия

Популярный исполнитель Дмитрий Маликов рассказал о состоянии здоровья своего отца Юрия Маликова. 80-летний основатель «Самоцветов» пропустил Международный фестиваль искусств в Витебске. Об этом сообщает mk.ru.

Напомним, что в ходе первого концерта ведущий Александр Маршал сказал со сцены, что желает здоровья Юрию Федоровичу. После участники «Новых Самоцветов» обещали передать теплые пожелания артисту. Публика начала переживать за Маликова-старшего.

Журналисты решили узнать у сына знаменитости – певца Дмитрия Маликова, что же происходит с музыкантом. Но он поспешил успокоить всех и заявил, что ничего страшного с папой не случилось. По его словам, волноваться не стоит. Просто на семейном совете родственники решили, что Маликову-старшему стоит заняться своим здоровьем.

«Мы решили, что ему лучше отдохнуть, побыть с мамой, подлечиться. Ему пойдет на пользу такая реабилитация», – уверен Дмитрий.

Ранее жена Дмитрия Маликова призналась, что их дочь чуть не записали на другого мужчину в ЗАГСе. Все произошло из-за печати в паспорте.

Елена Изаксон счастлива в браке с известным артистом, но во время отношений они не спешили связывать себя узами брака. Мужчина познакомился с избранницей в 1992 году, а через восемь лет у них родилась дочь Стефания. Счастливые родители ждали появления общего ребенка, но все омрачилось бюрократическими трудностями. Оказалось, что малышку могли записать на бывшего мужа Елены.