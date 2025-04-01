«Все ей не нравится. Это зависть»: продюсер «прошелся» по Вике Цыгановой, критикующей звезд

Продюсер Леонид Дзюник жестко «прошелся» по певице Вике Цыгановой, критикующей звезд российского шоу-бизнеса. В беседе с «Абзацем» он обвинил артистку в зависти и высказался о ее творчестве.

Вика Цыганова известна своими резкими высказываниями в адрес знаменитостей. Певица не скрывает, что ее возмущают артисты, живущие «за счет» России и рассматривают народ страны «лишь в качестве источника своей выгоды». Артистка считает, что звезды российского шоу-бизнеса «не являются выдающимися певцами, телеведущими или даже русскими по духу людьми». Комментируя слова певицы, Леонид Дзюник отметил, что ею движет зависть к коллегам.

«В последнее время меня изумляют ее высказывания. То ей не понравилось, что Филиппу Киркорову дали награду „Певец года“, то ей не понравилось, что Бедросу Киркорову дали звание народного артиста. Все ей не нравится. Видимо, у нее есть какие-то свои проблемы. Наверное, это зависть. Но никто никогда не мешал Вике Цыгановой работать», — заявил продюсер.

Недавно Вика Цыганова резко высказалась о возвращении Ларисе Долиной квартиры, незаконно отнятой мошенниками. Певицу возмутило, что покупательница жилья Полина Лурье по решению суда осталась без денег. Леонид Дзюник встал в данной ситуации на сторону артистки, подчеркнув, что она этого «заслужила». Продюсер также не упустил возможности «уколоть» Вику Цыганову и ее творчество.

«Лариса Александровна молодец. У многих вызвало вопросы, почему такая ситуация вообще стала возможной. Она своей работой заслужила, чтобы на её стороне была правда. Никакого злорадства тут не может быть. Мы с огромнейшим наслаждением слушаем композиции из кинофильма „Мы из джаза“, а не песню про русскую водку», — высказался Леонид Дзюник.

Ранее мы писали о том, что Вика Цыганова выступила концертов осужденного за смертельное ДТП Михаила Ефремова на передовой. Певица заявила: «Там люди бьются за жизнь, за правду. А так он будет искупать вину? Пусть сидит в тюрьме и там искупает».