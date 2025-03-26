Певица Вика Цыганова выступила против отправки Ефремова с концертами в зону СВО

Российская певица Вика Цыганова раскритиковала идею отправки Михаила Ефремова в зону специальной военной операции (СВО) с концертами ради искупления. Ее слова приводит aif.ru.

По мнению знаменитости, бойцам на передовой не нужны такие выступления и подобное «покаяние».

«Зачем на СВО посылать таких людей? Там сражаются настоящие герои, а они не нуждаются в таких поздравлениях, таких песнях и таких сомнительных людях», - поделилась исполнительница.

Артистка напомнила, что каждый поступок должен идти «от души и от сердца», а не быть навязанным. Она считает, что, если Ефремов действительно хочет искупить вину, то ему следует сделать это в тюрьме, а не на СВО.

«Я общаюсь с ребятами с передовой, они говорят: зачем нам на СВО какая-то шваль? Там люди бьются за жизнь, за правду. А так он будет искупать вину? Пусть сидит в тюрьме и там искупает», - добавила она.

Певица также подчеркнула, что для самого артиста его поступок уже стал наказанием.

Напомним, Михаила Ефремова осудили на восемь лет лишения свободы за ДТП, произошедшее на Садовом кольце вечером 8 июня 2020 года. Артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем своей машины, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого получил травмы, несовместимые с жизнью.

24 марта звезде одобрили условно-досрочное освобождение. Прокурор посчитал, что цель уголовного наказания достигнута. После освобождения артисту будет запрещено управлять автомобилем еще в течение трех лет.

Ранее адвокат Михаила Ефремова рассказал, что актер отправится на лечение болезни легких в Москву после УДО.