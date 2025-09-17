НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 сентября 2025, 16:20
Все ее музыканты мобилизованы: София Ротару отказалась от проведения концертов, но сохранила виллу в РФ

Украинская певица София Ротару отказалась от концертов, но не от виллы в России.
© Веленгурин Владимир / Komsomolskaya Pravda / East News

Украинская певица София Ротару, как пишет Telegram-канал Царьград ТВ, оказалась в странной ситуации. Звезда перестала выступать из-за мобилизации музыкантов, но при это не избавилась от всего, что ее связывает с Россией.

Как пишет Telegram-канал, Ротару вынуждена отказаться от проведения концертов и корпоративов до окончания СВО. Все дело в музыкантах, которых мобилизовали и отправили на фронт.

Если боевые действия мешают Софии выступать, то держать недвижимость в России — нисколько. В Ялте у певицы по-прежнему есть вилла, которая предусмотрительно была переписана ей на сына, патриота Украины, но с гражданством РФ.

Ранее сообщалось, что проживающий в Киеве сын Ротару не отказывается от российского паспорта. Он делает все возможное ради сохранения виллы матери в Крыму.