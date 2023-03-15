«Все друзья знали, я – нет»: Голубкина рассказала, как Фоменко тайно жил с другой женщиной два года

Актриса Мария Голубкина рассказала, что ее бывший муж Николай Фоменко два года жил с другой женщиной, пока они были в браке. Примечательно, но не это стало причиной их развода.

«Коля два года жил с женщиной до того, как мы с ним развелись. Все друзья знали, я — нет», - поделилась она в интервью.

На вопрос, есть ли у актрисы обида на экс-супруга за это, она ответила, что остался «вагон претензий».

Ранее Фоменко рассказывал, в каком состоянии создавал некоторые хиты. Иногда обстоятельства были не самыми благоприятными и романтичными.

Так, композиция «Арина-балерина» создавалась в армии, когда Фоменко «околевал от холода» при температуре минус 25 градусов. При этом в самой песне описываются завтрак, кофе и камин.

Также, по словам шоумена, у некоторых героинь песен были прототипы. О ком идет речь, он не раскрыл.